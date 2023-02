VBC Mondovì/Villanova, il punto sul settore giovanile

Fermi i Campionati Regionali di serie C e D, in questo fine settimana si sono disputate soltanto le partite dei Campionati Territoriali di categoria.

Nel Campionato U.19 si sono giocate le due gare d’ andata delle semifinali territoriali. Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA BIANCO è stato superato in casa per 3-0 (25-19,25-9,25-14) dal Cuneo Rosso, che è formato dal gruppo che disputa la Serie C ed è la favorita principale per il vincere il titolo Regionale. I monregalesi, che sono il gruppo che disputa il Campionato U.17, ha giocato nel complesso una gara più che discreta, dimostrando di essere in continua e costante crescita.

Nell’ altra semifinale, giocata a Cuneo, il VBC MONDOVI’/VILLANOVA, formato dal gruppo U.19, è stato superato per 3-2 (25-20,25-17,24-26,20-25,15-12) dal Cuneo Bianco. I monregalesi, presentatisi soltanto in sei a causa di numerose assenze dovute a problemi di salute vari, sono partiti lentamente ed hanno perso i primi due set, poi si sono ripresi e, dopo aver vinto ai vantaggi il terzo set, hanno vinto con buona sicurezza anche il quarto. Il quinto e decisivo set è stato molto incerto sino alle battute finali, quando i cuneesi hanno dimostrato una maggior lucidità, chiudendo 15-12. Le due gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti giovedì 9 febbraio.

Nel Campionato U.15 nono successo sulle 14 partite sino ad ora disputate per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Maurizio Maccagno e Matteo Ciccone, che supera il forte Alba per 3-0 (25-22,25-18,25-13). La gara è stata realmente incerta soltanto nel primo set e sino al 7 pari del secondo, poi i monregalesi hanno alzato il ritmo e sono andati via, dominando la seconda metà della seconda frazione e la terza. Davvero positiva la prestazione del VBC MONDOVI’/VILLANOVA, che sta costantemente crescendo sia da un punto di vista tecnico che tattico. In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo con 36 punti, al secondo i giovanissimi monregalesi con 27, al terzo il Saffirio Savigliano con 25, al quarto l’ Alba con 22, al quinto il Dronero con 7 ed al sesto il Nobil Homo Savigliano con 0. Sabato 4 febbraio i monregalesi giocheranno alle ore 15.30 a Cuneo in casa della capolista.

Nel Campionato U.17 trasferta amara per fil VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Woitech Baranowicz, che viene superato dall’ Asti per 3-0 (25-19,25-16,25-16) in una gara in cui i monregalesi hanno faticato a tenere il ritmo imposto dagli astigiani padroni di casa. In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo Rosso con 36 punti su 11 partite giocate, al secondo il Cuneo Bianco con 26 su 13 gare giocate, al terzo l’ Asti con 22 su 12 partite giocate, al quarto il VBC MONDOVI’/VILLANOVA con 21 su 13 gare giocate, al quinto l’ Alba con 8 su 12 gare giocate ed al sesto il Savigliano con 1 su 13 gare giocate. Domenica 5 febbraio i monregalesi ospiteranno alle ore 10.30 al Pala Tomatis il Cuneo Bianco secondo.