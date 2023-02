Dopo la visita al cantiere del Tenda bis, pranzo a Limonetto per i consiglieri regionali Bongioanni e Martinetti

Antonello Lacala, coordinatore Udc Cuneo e valli e proprietario dell'Ange Blanc di Limonetto, ieri ha avuto ospiti a pranzo i due consigleri regionali Paolo Bongioanni e Ivano Martinetti, di rientro dalla visita al cantiere del Tenda.

Entrambi i rappresentanti della Regione hanno evidenziato come i lavori procedano e che la scadenza dell'ottobre 2023 sia stata confermata. Il tunnel riaprirà in modalità cantiere. Bongioanni: "Il prossimo inverno avremo il collegamento, necessario per rilanciare l'economia e il turismo del Cuneese e del sud del Piemonte, fortemente penalizzato dalla chiusura della galleria. Martinetti ha fatto cenno anche alla questione del ponte dell'Olla, in valle Stura, un altro problema infrastrutturale importante. "Dal 14 al 19 febbraio ci saranno delle ispezioni rpofone del ponte. Ma è già necessario pensare ad un ampliamento dell'opera o ad un suo rifacimento, perché il ponte non è stato concepito per sopportare un tale carico di traffico quale quello a cui è quotidiniamente sottoposto".

Lacala ha ringraziato la Regione per l'interesse e per la costante presenza e attenzione alla questione tunnel di Tenda. "Come imprenditore e come politico locale, spero che le tempistiche della riapertura vengano rispettate in quanto, per noi e per tutta la valle, il traforo è indispensabile per la sopravvivenza e per il commercio".