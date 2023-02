La statua di Santa Barbara veglia sull'imbocco del Tenda-bis in attesa del suo completamento

Una statua di Santa Barbara è stata collocata all’imbocco della tunnel del Tenda-Bis. È la protettrice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma non soltanto.

La martire cristiana è anche patrona di artificieri, genieri, geologi, tagliapietre, muratori e minatori. Perché la sua figura è legata indissolubilmente alla roccia, in quanto si rifugiò in una grotta per fuggire al padre che si opponeva alla sua conversione cristiana, ma anche all’esplosivo, siccome il padre, dopo averla decapitata su pubblica piazza, venne immediatamente incenerito da un fulmine.

Natura, roccia, esplosivo. Tutti elementi imprescindibili, ancora oggi, per chi opera in cava o in cantieri dove sono necessari grandi scavi.

Così, sia sul lato italiano, dove gli scavi sono giunti al termine, sia lato Francia, dove resta ancora da scavare qualche centinaio di metri, sulla galleria è spuntata, protetta all'interno di una nicchia, una statua della Santa che viene celebrata il 4 dicembre.

Nell’attesa che il tunnel sia completato, dopo anni di attese e tra mille peripezie, ci si affida (anche) alla martire, perché vegli su questo cantiere infinito.