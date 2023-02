Cuneo, posizionati i cartelli del piano antismog. Da marzo scatteranno i controlli

È in fase di conclusione il posizionamento, a Cuneo, della cartellonistica stradale relativa all’Ordinanza sindacale n.216 del 05/04/2022 “Piano d’intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell’aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti”.

L’Ordinanza, riprendendo in toto i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 (poi integrata dalla DGR n. 26-3694 del 6 agosto2021), dispone alcune misure straordinarie inerenti il traffico veicolare, per limitare le emissioni di gas inquinanti e consentire un miglioramento della qualità dell’aria.

Tra queste, alcune limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 3 ed Euro 4 (oltre che per gli Euro 1 e 2, già previste da analoghi provvedimenti precedenti), come:

· divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 (per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel), e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 (per i veicoli alimentati a GPL e metano)

· divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, di tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;

· divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, dei veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;

Si ricorda che le limitazioni alla circolazione dei veicoli valgono solamente nei centri abitati e che sono previsti dei corridoi di attraversamento della città e dei centri frazionali (ad es. cso De Gasperi/ cso Monviso/ cso IV Novembre/ cso Kennedy).

Ecco l'elenco completo delle vie escluse dalle limitazioni

· Cso IV Novembre

· Cso Monviso

· Via del Bosco

· Via del Passatore

· Via San Bernardo

· Via Rocca

· Via Valle Po

· Via Villafalletto

· Via Torino

· Via Bra

· Via Castelletto Stura

· Via Savona

· Via Spinetta (limitatamente al centro abitato di Spinetta)

· Via del Borgo Gesso

· Via Bodrero

· Circonvallazione Nord

· Via Carle

· Via Porta di Mondovì

· Via Valle Maira

· Via della Battaglia

· Via del Fontanone

· Lungostura John Fitzgerald Kennedy (tratto tra Corso Soleri e Discesa Bellavista)

· Corso Guglielmo Marconi (tratto tra Circonvallazione Nord e ingresso parcheggio Piazza Boves)

· Corso Francia

· Corso Alcide De Gasperi

· Via Cascina Colombaro (tratto tra Via degli Artigiani e Corso Gramsci)

· Via degli Artigiani

· Corso Gramsci

· Viadotto Soleri

· Piazzale della Libertà

· Largo Edmondo de Amicis

· Lungostura Ventiquattro Maggio

In allegato la mappa con le strade colorate in base alla percorribilità

Si ricorda inoltre che, con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono state descritte le caratteristiche del sistema MOVE IN, che assegna una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali: una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo in grado di calcolare i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Ricordiamo che il MOVE IN è un progetto sperimentale per consentire a tutti gli automobilisti proprietari di autovetture coinvolte nei blocchi di muoversi: chi aderisce al servizio si impegna a rispettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando, in tal modo, le emissioni inquinanti del proprio veicolo.

Qualche esempio? Un'auto Euro 0 o Euro 1 potrà percorrere fino a 1000 km l'anno, una Euro 2 fino a 2000 km, una Euro 3 fino a 5000 km e una Euro 4 fino a 8000 km. Parliamo di percorrenza nei comuni interessati dai divieti: in Granda sono Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, e i due centri sopra i 10mila abitanti Borgo San Dalmazzo e Busca.

I costi del servizio sono relativamente bassi: 50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.

"Si tratta di misure dovute, introdotte dalla Regione Piemonte, – dichiara l’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis - ma a cui il Comune è tenuto per legge ad ottemperare, non possiamo quindi fare altrimenti. Al tempo stesso però sono misure che hanno un importante valore ambientale e per la salvaguardia della salute pubblica. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria che tutti respiriamo e limitare la circolazione di veicoli particolarmente inquinanti è purtroppo condizione necessaria. Conclusa la sistemazione della segnaletica, sarà nostra cura attivare una campagna informativa, in modo da dare comunicazione a tutti i cuneesi di queste limitazioni."

Si prevede l'inizio dell’attività di controllo a partire dal mese di marzo.

Tutte le informazioni sulle limitazioni e sul sistema Move In sono disponibili alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/ambiente-mobilita-e-protezione-civile/ambiente/aria/misure-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria.html (raggiungibile anche attraverso l’apposito bottone posizionato sull’home page del sito comunale)

Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo Sportello Unico del Cittadino al numero 0171.444.444 - email: sportellounicocittadino@comune.cuneo.it