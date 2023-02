Bossolasco, alla sede dell'Unione Montana Ala Langa la festa della Polizia Locale

La Polizia locale dell’Unione Montana Alta Langa - di cui fa parte anche quella del Comune di Santo Stefano Belbo - ha celebrato nel pomeriggio di martedì 31 gennaio l’annuale festa istituzionale.

Nella speciale occasione, si sono consegnati alcuni importanti riconoscimenti a diverse figure di questo organismo, costantemente attivo da molti anni sul territorio: così è stato per il comandante Federico Massaro, che si è ritirato dall’attività nel marzo del 2021, per Francesco Galluccio - attuale Assessore con delega alla Sicurezza Urbana del Comune di Santo Stefano Belbo - che è giunto alla pensione come Commissario responsabile del servizio nell’agosto del 2020, e ancora a Graziano Lagorio e Giuseppe Fenoglio, entrambi Ispettori in attività presso il Comune di Cortemilia fino al termine del loro operato: tutti questi protagonisti hanno ricevuto una targa di riconoscimento per il prezioso lavoro svolto.

Inoltre, nell’ambito di questa annuale Festa della Polizia Locale, un altro importante momento è stato dedicato alla consegna dei gradi di Ispettore all’agente scelto Stefania Nespola, con la promozione formale che scatterà dal primo giorno di marzo 2023.

Il Presidente dell’Unione Montana Alta Langa, Roberto Bodrito, e il Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, Laura Capra, hanno espresso gratitudine con parole sentite e sincere, complimentandosi con tutti.

Con questi riconoscimenti si è voluto celebrare la loro dedizione verso il lavoro svolto, che è sempre proiettato verso la tutela delle comunità.