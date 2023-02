Cuneo, in Confcommercio un incontro sui costi delle carte elettroniche

“Le questioni sul POS e dei relativi costi delle commissioni sui pagamenti con bancomat e carta di credito sono sempre state parecchie, tuttavia la tendenza verso l'omnicaniltà e lo sviluppo delle nuove tecnologie evidenzia opportunità di crescita e allo stesso tempo di risparmio dietro l'adozione di sistemi di pagamento digitale” afferma Luca Chiapella, presidente Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo, “In generale i commercianti, gli esercenti e i professionisti si sono lamentati spesso del costo delle commissioni bancarie applicate ai pagamenti con il POS o altri strumenti digitali, ma i costi delle commissioni sono realmente così insostenibili? Quali sono i potenziali vantaggi e le opportunità con l'adozione di sistemi di pagamento digitale?”.

“Per dare una risposta concreta a queste domande – prosegue Chiapella - Confcommercio Cuneo unitamente alle territoriali di Carrù, Ceva, Mondovì e Saluzzo ha organizzato un incontro informativo, in collaborazione con INTESA SANPAOLO, dal titolo CARTA O BANCOMAT – Ma quanto mi costi? che avrà luogo Mercoledì 08 Febbraio 2023 nel salone polivalente “A. Della Torre” presso la sede Confcommercio Cuneo (Via A.Avogadro, 32 – Cuneo). L'incontro sarà strutturato in due appuntamenti, nello specifico in orario 14:00 – 15:30 si affronterà il discorso con le attività di Commercio e Servizi, proseguendo in orario 15:30 – 15:30 con le attività di Somministrazione”.

Continua Chiapella “L'obiettivo di questa iniziativa è affrontare insieme ai nostri associati il tema dei pagamenti digitali con un focus sulle diverse soluzioni disponibili attualmente e un'attenzione ai costi di installazione, mantenimento e funzionamento dei dispositivi”.

“In Confcommercio vogliamo supportare i nostri associati – conclude Chiapella – nella loro operatività quotidiana, affrontando con serietà e professionalità le tematiche che a vario titolo interessano gli imprenditori, proponendo loro incontri, analisi e soluzioni reali affinchè il nostro prezioso tessuto produttivo possa continuare nella sua crescita”.





L'incontro prevede conferma di partecipazione entro Martedì 07 Febbraio 2023 contattando la segreteria telefonicamente al numero 0171 604 125 o per e-mail c.massa@confcommerciocuneo.it.