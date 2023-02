A Savigliano l’estremo saluto a Luigina Franca Botta, vedova Olivero

Ha destato commozione a Savigliano e a Monasterolo di Savigliano, suo paese d’origine, la notizia della morte di Luigina Franca Botta, vedova Olivero, mancata 71 anni.



Originaria di Monasterolo di Savigliano, la donna era stata volontaria della Croce Rossa e attiva nell’associazione San Vincenzo.



Lascia le figlie Michela, Stefania ed Elisa con Massimo, Giampiero e Luca, i nipotini Lucia ed Ethan, la mamma Maddalena, il fratello Riccardo, la sorella Piera con i cognati e i nipoti.



Il funerale si svolgerà lunedì 6 febbraio alle ore 9,30 nella parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano.



Da questa mattina, venerdì 3 febbraio, sarà possibile far visita alla Casa Funeraria di Cormano (Milano), situata in via Gramsci 93.



Sabato alle 14 la salma giungerà nella chiesa dell’Assunta a Savigliano.



Il rosario sarà recitato qui sabato sera alle 19 e domenica, sempre alle 19, nella parrocchia di Sant’Andrea.



Lunedì, dopo il rito funebre, la salma verrà tumulata nel cimitero di Monasterolo.