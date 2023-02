Un nuovo tassello al progetto "La Langa del Sole": posizionato un totem multimediale a Niella Belbo

La Langa del Sole, il progetto di valorizzazione del paesaggio culturale dell’Alta Langa, aggiunge un nuovo tassello sul percorso che vuole far conoscere i diciannove Comuni aderenti attraverso la ristrutturazione di edifici o luoghi storici e con un pizzico di multimedialità che mette al passo con i tempi una tradizione da tramandare anche con queste lodevoli iniziative.

Il nuovo tassello è stato posizionato a Niella Belbo dove è da pochi giorni attivo un totem per iniziare a conoscere in modo digitale tutto il progetto.



«Il progetto della Langa del Sole – dichiara il sindaco di Niella Belbo, Emanuele Sottimano - permette ai visitatori di apprezzare l’Alta Langa seguendo un percorso esperienziale e storico che unisce i diciannove Comuni che hanno deciso di fare rete tra di loro e per il territorio. Un viaggio affascinante che arriva anche qui a Niella Belbo dove, vicino al salone polifunzionale, si potrà consultare il totem multimediale per approfondire la conoscenza di questa zona delle Langhe, e vivere anche il nostro paese che, tra sentieri outdoor e sensibilità all’arte, grazie all’adesione al circuito “Forme e colore”, richiama già un discreto numero di turisti».



«Questa nuova tappa - afferma Ezio Cardinale, il sindaco di Diano, comune capofila – arricchisce il percorso che stiamo facendo per ripristinare luoghi meravigliosi che raccontano la storia dell’Alta Langa, dove la tradizione e le persone sono i veri protagonisti. Proprio in questo momento stiamo facendo il percorso dei diversi comuni con l’ATL, per poi riunirci il 15 febbraio in una riunione dove, all’ordine del giorno, ci sarà lo studio di come dare un futuro alla “Langa del Sole”, per renderla sempre più reale e fruibile dai turisti, e non solo».