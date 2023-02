Fossano, camionista "beccato" con il cronotachigrafo manomesso: patente sospesa e 1700 euro di multa

Nella mattina di ieri, giovedì 2 febbraio, una pattuglia della Polizia Stradale di Cuneo, nell’ambito dei controlli del traffico commerciale, a Fossano ha fermato un autotreno immatricolato in Italia e condotto da un cittadino italiano del 1990 che stava effettuando un trasporto di merci.

I dati relativi ai tempi di guida e di riposo, estrapolati dal cronotachigrafo digitale in dotazione al veicolo, mostravano delle evidenti incongruenze. Il veicolo risultava fermo, mentre in realtà era regolarmente in movimento. Gli operatori hanno quindi accompagnato il veicolo presso un’officina autorizzata per un controllo tecnico approfondito.

Durante l’ispezione, veniva rilevata la presenza all’interno del cruscotto di un congegno elettronico che attivato dall’autista dalla postazione di guida, consentiva per mezzo di una calamita, di bloccare la registrazione dell’attività di guida sostituendola con il riposo.

Per il conducente è immediatamente scattato il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione fino a 3 mesi e la contestazione della sanziona amministrativa prevista dal codice della strada di oltre 1.700 Euro.

Continua dunque il costante impegno della Polizia Stradale nel controllo anche dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali il cui rispetto è una delle condizioni essenziali per garantire la libera concorrenza del mercato e soprattutto la sicurezza della circolazione stradale.