Building Intelligence Group: come miglioriamo la gestione ed efficienza di hotel, aziende ed uffici grazie alla domotica

La gestione tramite sistemi domotici per migliorare ed ottimizzare organizzazione, sicurezza e risparmio energetico è un aspetto sempre più importante per strutture come hotel, aziende ed uffici.

A questo proposito la soluzione ottimale è proposta da Building Intelligence Group: l’azienda, tutta cuneese, ha contribuito all’innovazione di moltissime aziende in tutta Italia tra cui La Dimora degli Dei”, struttura ricettiva di Livigno vincitrice del prestigioso premio di “Miglior progetto alberghiero 2021” ai KNX Awards di KNX Italia.

Vediamo in cosa consiste la domotica - o meglio ancora la building automation - per l’ottimizzazione delle strutture aziendali e quali sono le soluzioni proposte dalla BIG Srl.

Building Intelligence Group e le soluzioni domotiche

I progetti di automazione Building Intelligence Group permettono di migliorare diversi aspetti gestionali di una struttura ricettiva, così come di aziende e uffici che vogliono effettuare il passaggio successivo per quanto concerne la gestione migliorata della stessa struttura lavorativa.

Con oltre 1000 impianti di building automation realizzati, BIG S.r.l. è infatti una delle principali società a livello italiano nella realizzazione di sistemi tecnologici per edifici ad alta efficienza energetica. Grazie alla capacità di poter utilizzare tutti i principali standard disponibili per il mondo della building automation, l’azienda è in grado di offrire numerose soluzioni mirate all'eccellenza progettuale e su misura in base alle specifiche esigenze del cliente.

L'azienda si occupa ovviamente di offrire una consulenza specifica prima della proposta dei prodotti, con sopralluogo preliminare delle strutture in cui si dovranno implementare il i sistemi di gestione di tipo domotico.

Ciò significa sostanzialmente che in base al tipo di azienda Building Intelligence Group propone la soluzione più adatta in modo da ottimizzare la gestione della struttura.

Controllo degli accessi

Il primo punto fondamentale che può essere migliorato riguarda il controllo accessi che permette, tramite appositi strumenti come scanner e lettori RFID e tastierini numerici, di evitare che le figure non autorizzate possano entrare all'interno di una struttura aziendale o ricettiva.

Ad aumentare il livello di sicurezza è il fatto che tutti i tentativi di accesso non autorizzati sono monitorati in tempo reale e permettono quindi di poter prevenire eventuali accessi non autorizzati ed intervenire tempestivamente in caso di problemi.

A questo proposito, tra le più recenti proposte di Building Intelligence Group troviamo My.To, sistema ideato per rendere possibile la realizzazione di Hotel Reception Free.

Grazie a My.TO gli accessi degli ospiti sono virtualizzati in vari modi come QR Code, tessere RFID, codici e tastierini numerici, che permettono di gestire il tutto direttamente dallo smartphone in modo efficiente, comodo e veloce.

Controllo degli sprechi energetici

Altro punto che viene migliorato grazie al sistema di building automation è l’ottimizzazione dei consumi energetici.

I sistemi sviluppati da Building Intelligence Group, come il software per l’automazione di impianti ed edifici BIGStudio, permettono infatti di rendere più performante la gestione di sistemi come climatizzatori e impianti di riscaldamento, evitando sprechi energetici: per esempio sarà possibile programmare l'utilizzo solo in alcune ore del giorno, gestendoli da remoto e tenendo sotto controllo quante unità sono attive in un determinato momento.

Questi sono solo alcuni esempi dei possibili aspetti che possono essere valutati ed ottimizzati per ridurre di molto gli sprechi ed ottenere un importante risparmio dal punto di vista economico.

Soluzioni per alberghi e strutture ricettive

La domotica ha un'importanza sempre maggiore anche per le strutture ricettive come alberghi, hotel, bed & breakfast dove si parla di hotel automation.

I vantaggi sono molti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle strutture e l'offerta ai clienti di soluzioni sempre più sofisticate ed in linea con le esigenze attuali.

Da una parte, infatti, le soluzioni domotiche di Building Intelligence Group permettono di ridurre gli sprechi e rendere automatizzati numerosi processi che fino ad ora richiedevano la presenza di un addetto in struttura; dall'altra, rendono possibile una maggiore sicurezza e comfort negli ambienti, per esempio con una migliore gestione di illuminazione, tende, climatizzazione.

Efficienza e compatibilità

L'obiettivo di Building Intelligence Group è quello di fornire le migliori soluzioni tecnologiche per offrire un’esperienza domotica di alto livello, con un occhio di riguardo non solo all'efficienza ma anche alla compatibilità e semplicità di utilizzo.

Il software BIGStudio è infatti utilizzabile da browser, desktop e da app su diverse piattaforme, ed è inoltre integrabile con un numero illimitato di sistemi e tecnologie.

In questo modo le aziende, di qualsiasi settore e dimensione, hanno la possibilità di ottimizzare i processi ed alleggerire i carichi di lavoro, rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico e, non ultimo, offrire ai clienti o dipendenti un'esperienza più confortevole e sicura.