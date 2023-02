Roaming: come usare lo smartphone all’estero?

Prima di partire per un viaggio all'estero, è importante verificare se il proprio operatore telefonico offre delle opzioni di roaming, ovvero quella funzione che permette di utilizzare il proprio smartphone all'estero, mantenendo la connessione telefonica e i servizi di dati.

Solitamente, gli operatori propongono pacchetti di roaming a prezzi vantaggiosi per evitare costi eccessivi. Ad esempio, alcuni presentano offerte giornaliere o settimanali per l'utilizzo di dati, mentre altri propongono tariffe flat per chiamate e SMS. È importante verificare le opzioni disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Quando ti accingi in negozio per trovare il miglior smartphone quindi, assicurati lo stesso anche per l’operatore telefonico e i servizi che garantisce.

In questo articolo vedremo come utilizzare lo smartphone all'estero senza incorrere in costi eccessivi.

Cosa sapere prima di utilizzare il roaming

In alcuni paesi, è possibile acquistare una scheda SIM locale per utilizzare il proprio smartphone a costi più bassi. Tuttavia, è importante verificare la compatibilità dello smartphone con la rete del paese in cui si viaggia e verificare che il proprio operatore non applichi costi per l'utilizzo di una scheda SIM diversa.

In generale, è consigliabile utilizzare il roaming solo per le chiamate di emergenza o per l'utilizzo di servizi essenziali. Per evitare costi eccessivi, è possibile utilizzare le reti WiFi gratuite o utilizzare le applicazioni di messaggistica istantanea per comunicare con amici e familiari.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, è possibile attivare il roaming solo per i servizi essenziali, come la navigazione in internet, l'utilizzo di mappe e la prenotazione di voli e hotel. È possibile disattivare il roaming per i servizi non essenziali, come la riproduzione di video e la navigazione sui social network.

Inoltre, è possibile utilizzare delle app VPN per proteggere la propria connessione e navigare su internet in modo sicuro.

I vantaggi del roaming all’estero

I vantaggi del servizio roaming all’estero sono davvero numerosi. Vediamo i 5 principali:

1. Continuità del servizio: con il roaming all'estero, gli utenti possono utilizzare il proprio telefono come se fossero a casa, senza interruzioni o limitazioni. Questo significa che possono continuare a effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare internet come al solito.

2. Risparmio sui costi: utilizzare il proprio dispositivo all'estero con un pacchetto roaming può essere più economico rispetto all'acquisto di un nuovo pacchetto dati o all'utilizzo di una SIM locale.

3. Accessibilità alle app e ai servizi: Con il roaming all'estero, gli utenti possono continuare ad accedere a tutte le app e i servizi che utilizzano regolarmente, come ad esempio le email, i social media e le mappe.

4. Mantenere il proprio numero di telefono: Gli utenti possono mantenere il proprio numero di telefono anche quando si trovano all'estero, il che significa che i loro contatti possono raggiungerli come al solito.

5. Comodità: Con il roaming all'estero, gli utenti non devono preoccuparsi di acquistare un nuovo dispositivo o di acquistare una nuova SIM all'estero, il che significa che non devono affrontare la seccatura di configurare il nuovo dispositivo o di imparare a utilizzare una nuova scheda SIM.

In conclusione, utilizzare lo smartphone all'estero può essere costoso se non si utilizzano le giuste opzioni di roaming. Per evitare costi eccessivi, è importante verificare le opzioni disponibili presso il proprio operatore e utilizzare il roaming solo per i servizi essenziali. Utilizzare le reti WiFi gratuite e le applicazioni di messaggistica istantanea può aiutare a mantenere i costi sotto controllo, così come utilizzare una scheda SIM locale o una app VPN.