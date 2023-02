Al Novelab di Novello sei serate per scoprire il Piemonte “nel bicchiere”

Da mercoledì 8 febbraio nel nuovo spazio Novelab di Novello sono in programma sei serate per degustare i vini noti e meno noti del Piemonte. Nel centro langarolo noto per il vitigno autoctono Nas-cetta, un percorso di sei appuntamenti per scoprire, degustare, conoscere e approfondire i vini del Piemonte, uscendo dalla zona Langhe e Roero. Per ogni serata sono garantiti almeno tre vini in degustazione.

Gli incontri si svolgeranno nei locali appena rinnovati del Novelab, in piazza Vittorio Emanuele II 3 a Novello, dalle ore 19 alle ore 21.30.

Tutte le serate saranno introdotte e condotte da Ilena Colussi, sommelier professionista, che da anni racconta i vini del territorio e del Piemonte. Ecco il calendario degli incontri. - Mercoledì 8/2 - Nizza e Barbera. Victoria Bakalinskaya (responsabile accoglienza BAart Barbera di Agliano) Marco Ferraris, produttore della cantina Roberto Ferraris. - Mercoledì 15/2 - Timorasso e Tortonese. Stefania Bobbio (sommelier originaria dei colli tortonesi). - Mercoledì 22/2 - Ruché, Freisa e Grignolino. Dante Garrone, produttore della cantina Garrone. - Mercoledì 1/3 - Albugnano. Valeria Gaidano, produttrice della cantina Tenuta Tamburnin; Mauro Roggero, produttore della cantina Roggero. - Mercoledì 8/3 - Pelaverga di Saluzzo e Quagliano. Produttore a sorpresa! - Mercoledì 15/3 - Ghemme, Gattinara e Lessona. Pietro Cassina, produttore della cantina Lessona; Alberto Arlunno, produttore della cantina Cantalupo; Luca Caligaris, produttore della cantina Caligaris. Il costo di ogni serata è di 30 euro con formule di omaggio per chi aderisce a tre o più serate. Le serate sono garantite con un numero di sei partecipanti. L’evento realizzato in collaborazione con Love Langhe. Per info e prenotazione info@novelab.it, tel. 333/23.89.767. Altre iniziative e corsi sono attivi a Novello, per diverse fasce di età, il team del Novelab invita a seguire i profili social dello spazio per rimanere sempre aggiornati @novelab.novello