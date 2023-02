Savigliano, il “Carlevè 'd Saviàn” ai nastri di partenza

Coriandoli e stelle filanti alla mano, le maschere Sarasët e Sarasëtta sono pronti a tornare in scena per il Carnevale saviglianese ai nastri di partenza. Ricca la girandola di appuntamenti 2023, messi in piedi dalla Società di Mutuo Soccorso, con il patrocinio del Comune ed il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e di altri sponsor.

Ad aprire idealmente le danze sarà la “Cena delle maschere”, che andrà in scena questo venerdì, 3 febbraio, al Lago “La Sirenetta”. Aperitivo dalle 20, cena dalle 21 e, a seguire, dj-set con “Scarti di riproduzione”. Nel corso della serata – aperta a tutti – le maschere cittadine riceveranno dalle mani del sindaco Antonello Portera le chiavi della città. A fare da corollario, come da tradizione, tante maschere provenienti dai paesi vicini. (Per informazioni e prenotazioni: 333.5203242 oppure 347.5854717).

Il Carlevè 'd Saviàn vedrà poi il suo “clou” nel weekend del 18 ed 19 febbraio. Il sabato sera – dalle 21 circa, sotto l'Ala di piazza del Popolo – si svolgerà “Carnevale in consolle”. Una serata dedicata ai ragazzi, con l'animazione di dj Sic, organizzata dalla Consulta Giovani.

Il giorno successivo, nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, andrà in scena in piazza del Popolo la tradizionale festa in maschera dedicata a bimbi e famiglie, all'insegna di giochi, animazioni e musica. Con la partecipazione di Sarasët, Sarasëtta ed il gruppo maschere saviglianesi.

Non mancherà ovviamente la merenda, con la distribuzione di frittelle, pane e nutella, cioccolata calda e vin brulè.

Tante le associazioni e realtà cittadine che daranno il proprio contributo alla riuscita del pomeriggio, animato da Andrea Caponnetto: la proloco di Savigliano, la proloco di Levaldigi, i tre gruppi Alpini saviglianesi, la Croce Rossa e la Ludoteca “La casa sull'albero”.

«Gli anni della pandemia – spiegano gli organizzatori – non hanno spento l'entusiasmo nei confronti di un appuntamento storico per la città di Savigliano. Grazie all'impegno di tante persone che a vario titolo hanno collaborato e si sono prodigati nell'organizzazione degli appuntamenti, il Carnevale 2023 è pronto a partire. Rivolgendosi a tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai ragazzi».