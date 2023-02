Numeri stabili negli iscritti alle scuole di Dogliani, Farigliano e Piozzo

Numeri stabili per le iscrizioni al prossimo anno scolastico nelle varie sedi dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani, che registra un lieve incremento in alcuni plessi, nonostante il calo demografico che interessa il territorio di riferimento.

Nella Scuola dell’Infanzia si rileva una leggera crescita degli alunni: risultano 26 bambini e anticipi iscritti al plesso di Dogliani (per un totale di 115 alunni in 5 sezioni), 13 bambini e 3 anticipi iscritti a Farigliano (per un totale di 47 alunni in due sezioni), 4 bambini e 4 anticipi iscritti a Piozzo (per un totale di 21 alunni nella mono sezione).

Per quanto riguarda la Scuola Primaria si registra una piccola flessione a Dogliani (37 alunni in classe prima per un totale di 178 alunni in 10 classi) e a Farigliano (18 alunni in classe prima per un totale di 86 alunni in 5 classi) e un lieve incremento a Piozzo (9 alunni in classe prima per un totale di 28 alunni in due pluriclassi).

Si completa, infine, la panoramica con i dati relativi alla Scuola Secondaria di primo grado, che vede una conferma numerica nella sede di Dogliani con 46 alunni iscritti alle due future classi prime (per un totale di 153 alunni in 8 classi) e Farigliano con 25 alunni iscritti alla classe prima (per un totale di 69 alunni in 4 classi).

Dopo la trasmissione dei dati degli alunni iscritti e delle classi previste, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo autorizzerà ufficialmente il numero delle classi e la formazione dell’organico di diritto del personale docente per l’anno scolastico 2023/24.