Scherma: Alice Gonella e Giorgio Pellegrino qualificati ai Campionati Nazionali

La città di Terni ha ospitato dal 21 al 22 gennaio la Seconda Prova Nazionale Under 17 di Scherma. Questo importante evento ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da tutta Italia, tutti pronti a dare il massimo per raggiungere la qualificazione per i Campionati Nazionali.

Tra di loro sugli scudi due schermidori del Circolo Schermistico Cuneese: Alice Gonella e Giorgio Pellegrino.

Tra le donne Gonella ha conquistato la qualificazione per il Campionato Nazionale Gold delle Cadette, classificandosi 85esima. La sua dedizione e il suo impegno costante sono stati premiati e la aspetta una sfida emozionante ai massimi livelli.

Tra gli uomini Pellegrino si è qualificato per il Campionato Nazionale Cadetti e per la Seconda Prova Nazionale giovani, dimostrando di essere un atleta completo e di grande potenziale.

“La sua performance ha impressionato il pubblico e gli altri partecipanti, e siamo certi che saprà continuare a crescere e migliorare nelle sue future sfide - ha commentato il presidente del Circolo Beppe Lauria -. In generale, la Seconda Prova Nazionale Under 17 di Scherma a Terni è stata un grande successo, con atleti che hanno dato il massimo e che hanno dimostrato di essere competitivi. Siamo certi che questi giovani continueranno a fare grandi cose e auguriamo loro il meglio per i prossimi Campionati Nazionali".