Sci alpino: Edoardo Saracco fa suo lo Slalom FIS di Alleghe

Ad Alleghe lo Slalom FIS valido per il circuito del Grand Prix Italia maschile ha visto il ritorno alla vittoria del carabiniere limonese Edoardo Saracco, che non era in lizza per il circuito istituzionale, essendo inserito nei ranghi della Nazionale C, ma che comunque si è preso la soddisfazione di guardare tutti dall’alto del primo gradino del podio, grazie al tempo totale di 1’,25”,64/100.

Secondo assoluto a 15/100 e primo nel Grand Prix Italia Seniores l’altoatesino Max Malsiner dell’Erta Sci & Sport Club, terzo assoluto a 26/100 e secondo nella graduatoria del circuito istituzionale il fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Riolunato. Terzo nel Grand Prix Italia Seniores l’altoatesino Raffael Hopfgartner dell'Amateursportclub Gsiesertal, quarto assoluto. Podio del Grand Prix Seniores e podio dei Giovani coincidono, mentre tra gli Aspiranti il migliore è stato il bresciano Jacopo Claudani dello Sci Club Val Palot, diciannovesimo assoluto, davanti al fassano Federico Fontana dell’Unione Sportiva Monti Pallidi, ventiseiesimo assoluto. Terzo fra i nati nel 2005 e 2006 il milanese Pietro Orsenigo dello Sci Club Gressoney Monte Rosa, ventisettesimo assoluto.

Guardando agli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, oltre al primo posto di Edoardo Saracco, da segnalare il decimo del carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, il sedicesimo del finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, il ventinovesimo assoluto e quinto tra gli Aspiranti di Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere.