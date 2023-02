Questa sera alle ore 21 ritorna Time Out; Ospiti Kaja Grobelna, Nadine Zech e Alma Frangipane

Puntata di “Time Out” ricca, quella in programma questa sera con inizio alle ore 21. Dopo le finali di A1 e A2 della Coppa Italia Frecciarossa, il format d’informazione sulla pallavolo femminile tornerà a focalizzarsi sui Campionati. Non a caso il titolo della 13^ puntata è “Il Campionato torna protagonista”.

Un primo collegamento raggiungerà una delle giocatrici più forti della serie A1: l’opposto belga della Reale Mutua Fenera Chieri Kaja Grobelna. Un secondo collegamento, invece, riguarderà la schiacciatrice della Emilbronzo 2000 Montale Alma Frangipane.

L’ospite in studio sarà la giovane schiacciatrice di origine austrica della Lpm Bam Mondovì Nadine Zech. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interessanti interviste raccolte in settimana con Gino Primasso (Ds Cuneo Granda), Lollo Arioli (preparatore Lpm), Alessia Populini (Lpm), Laura Bortoli (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Giorgia Zannoni (Uyba Busto Arsizio) e Marco Musso (Uyba).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.