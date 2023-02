Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Itas Trentino si recupera mercoledì 22 febbraio alle ore 19,30

Nella serata delle Ceneri, mercoledì 22 febbraio alle ore 19:30, le porte del PalaManera si apriranno per ospitare il big match tra la Lpm Bam Mondovì e la Itas Trentino.

La gara, valida per la 4^ giornata di ritorno della regular season, era inizialmente fissata per il 18 gennaio, ma entrambe le formazioni non hanno potuto rispettare il calendario originario per i concomitanti impegni di Coppa Italia. Ora la Lega ha deciso la data dell’importante recupero, che metterà in palio punti pesantissimi in chiave Pool Promozione.