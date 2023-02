Volley femminile A1: Cuneo cerca punti e serenità nella sfida casalinga con Bergamo

Dopo tre trasferte consecutive domenica 5 alle ore 17:00 la Cuneo Granda S.Bernardo torna a giocare davanti ai propri tifosi ospitando una delle squadre più in forma del campionato, il Volley Bergamo 1991 capitanato dall'ex Federica Stufi. In attesa della nuova guida tecnica, a guidare le gatte, reduci da quattro sconfitte consecutive (sette nelle ultime otto gare), sarà il vice allenatore Simone Gandini, all'esordio da primo allenatore in Serie A1. Nel girone di andata la partita con Bergamo fu quella della svolta, con le gatte che espugnarono il Pala Intred cogliendo la prima vittoria stagionale; domenica servirà una prestazione sulla falsariga di quella per lasciarsi alle spalle un gennaio senza vittorie e centrare il primo successo del 2023. I biglietti per la gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno sono disponibili online su www.liveticket.it e in cassa il giorno della partita dalle ore 15:30.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Ritrovare la tranquillità e quelle sicurezze consolidatesi grazie al filotto di cinque vittorie nella fase centrale del girone di andata: è questo l'obiettivo con cui la Cuneo Granda S.Bernardo ha preparato la partita con Bergamo agli ordini di Simone Gandini, a cui è stata affidata la guida tecnica della squadra ad interim. Una partita delicata, contro un'avversaria che arriva a Cuneo sulle ali dell'entusiasmo per la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa a Casalecchio di Reno dello scorso weekend e che nelle ultime due settimane ha battuto al tie-break due big come Milano e Scandicci. Se Bergamo non vuole fermarsi per consolidare il settimo posto, Cuneo invece è determinata a tornare a correre e a lasciarsi alle spalle due mesi difficili, in cui la vittoria del 26 dicembre contro Novara è stato un sussulto isolato. Sconfitta con Conegliano in Coppa Italia a parte, gli ultimi tre k.o. accusati dalle gatte sono stati accomunati da una partenza in salita, con il primo set perso (a Chieri addirittura i primi due), una reazione illusoria e poi il crollo. Domenica servirà dunque un approccio diverso e soprattutto limitare quella discontinuità che finora è stato il vero e proprio tallone d'Achille della Cuneo Granda S.Bernardo.Conquistare una vittoria, oltre a muovere la classifica e lanciare un segnale importante a tutto l'ambiente, darebbe la carica giusta per affrontare le gare che seguiranno quella con Conegliano di domenica 12, vale a dire i confronti con Firenze in casa e con le ultime tre della classe (Macerata, Perugia e Pinerolo), un ciclo che dirà se la Cuneo Granda S.Bernardo potrà lottare fino alla fine per un posto tra le prime otto o dovrà fare attenzione a non farsi risucchiare nella lotta salvezza.

SAMES ANTINCENDIO È MATCH SPONSOR Sames Antincendio è match sponsor di Cuneo-Bergamo; all'ingresso principale del palazzetto saranno esposti alcuni mezzi di manutenzione della ditta, che nel 2023 festeggia i cinquant'anni di attività, e all'interno sarà distribuito materiale informativo.

A VILLORBA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats biancorossi organizzano la trasferta a Villorba per la partita con Conegliano di domenica 12 (ore 17:00). Per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno (347.9759882).

SIMONE GANDINI, VICE ALLENATORE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Stiamo lavorando per valorizzare i nostri punti di forza e ritrovare un po' di serenità. Sarà una partita molto difficile perché Bergamo sta giocando bene ed è convinta dei propri mezzi; al di là della tecnica e della tattica, credo che l'entusiasmo potrà fare la differenza. A livello personale domenica ci sarà sicuramente tanta emozione e un po' di agitazione, ma cercherò di godermi al massimo il momento con l'obiettivo di essere utile alla squadra. In questi giorni, come d'altronde a partire dal mio arrivo a Cuneo, ho trovato giocatrici sempre disponibili al confronto e al lavoro in palestra; puntiamo a riacquistare già da domenica quella consapevolezza delle nostre potenzialità che è mancata nell'ultimo periodo».

LE AVVERSARIE Il Volley Bergamo 1991, settimo in classifica a quota 23 punti, ha trovato il giusto mix tra gioventù (Butigan, Cagnin, Lanier) e esperienza (Stufi, Cecchetto, Partenio), togliendosi anche lo sfizio di battere squadre che lo precedono come Milano e Chieri, quest'ultima addirittura a domicilio. La crescita delle rossoblù, in cui gioca un ruolo chiave la regia di Giulia Gennari, alla prima stagione da titolare, è stata evidente nell'ultimo periodo, con le due vittorie al tie-break su Milano in campionato e su Scandicci nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

LE EX Due, Noemi Signorile e Federica Stufi

I PRECEDENTI Bergamo avanti 5-3

GLI ARBITRI Rossi e Goitre

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle ore 12:00 di domenica 5 e in cassa dalle ore 15:30

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10