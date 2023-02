Volley Giovanile, l'azzurrino Lorenzo Cavasin: "Una grande fortuna essere arrivato al Cuneo Volley" (VIDEO)

L’ambizioso progetto foresteria di Cuneo Volley, ma anche il punto sui campionati giovanili, il grande elogio verso l’allenatore Francesco Revelli e, soprattutto, l’entusiasmo di far parte della Nazionale Italiana Sordi.

Di tutto questo parliamo con Lorenzo Cavasin, uno di giovani più promettenti del settore Giovanile di Cuneo Volley.

Classe 2004, veneto di Treviso, Lorenzo con la Nazionale ha già portato a casa un paio di medaglie di Bronzo: la prima ai campionati mondiali del 2021, poi quella ai Deaflympics 2022 giocati in Brasile.

Il C.T. azzurro, Matteo Zamponi, ha avuto parole di elogio per lui, ma anche per la società di Cuneo: “Una notevole crescita tecnica, fisica e personale quella di Lorenzo dopo questi 6 mesi a Cuneo. Non avevo dubbi, vista la qualità dello staff tecnico cuneese”.