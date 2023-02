Volley Giovanile, Michelangelo Mammoliti, 15 anni ed un sogno: "Diventare come Recine" (VIDEO)

La statura non particolarmente elevata potrebbe essere penalizzante per uno che di mestiere vuol fare il pallavolista, ma le grandi doti tecniche che contraddistinguono il giovanissimo Michelangelo Mammoliti sanno sopperire perfettamente a qualche centimetro in meno donatogli da Mamma Natura. Non a caso il suo idolo pallavolistico è Francesco Recine.

Nato nel 2007 ad Aosta, dall’anno scorso fa parte del progetto foresteria, fortemente voluto da Cuneo Volley.

Nel club di Cuneo Michelangelo gioca in serie D e nella Under 17 Rossa e ha fatto parte degli otto atleti di Cuneo Volley convocati per aderire al Club Italia Allargato con il quale ha da poco trascorso un’intensa settimana nella capitale.

“Vivere in una foresteria significa organizzarsi bene tra studio e sport, ma è un sacrificio che va fatto e che merita la pena fare”, dice Michelangelo, che ci racconta anche la grande emozione romana con il Club Italia Allargato: “Ci hanno detto che veniamo da una provincia molto forte!”.