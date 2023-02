Bando Borghi a Costigliole Saluzzo: i progetti della Fabbrica dei Suoni per avvicinare famiglie e centri estivi alla musica

Spiega il presidente Mattia Sismonda: «Con questo progetto intendiamo garantire uno sviluppo turistico, sociale e culturale della bassa valle Varaita, abbracciando in particolare il target delle famiglie, delle scuole e dei centri estivi. Grazie a questo finanziamento, che punta non a caso sull'attrattività dei borghi, oltre a recupero e messa in sicurezza dei beni, a Costigliole ci si occuperà della creazione di nuovi itinerari che potranno essere fruiti da un nuovo pubblico. A cominciare dalla creazione, forse già quest'estate, di un parco di strumenti musicali outdoor da vivere come attività esperienziale nel giardino degli Alteni. Ma anche, attraverso l'edificazione di uno spazio teatrale di prossima realizzazione, con una piccola area di accoglienza per piccoli e famiglie, dove ora sorge cascina Sordello. L’obiettivo è farlo diventare il fulcro di una stagione teatrale per famiglie».