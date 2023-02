Truffe agli anziani: i carabinieri incontrano i cittadini di Priocca

Il comandante provinciale dell'Arma Giuseppe Carubia lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa sull'operazione Centauro: l'intensificarsi di incontri sul territorio per sensibilizzare i cittadini sull'odioso reato delle truffe agli anziani.

Ieri sera, venerdì 3 febbraio alle 21, un partecipato incontro nella sala del consiglio di Priocca. Erano presenti il comandante della stazione di Govone Mar. Magg. Marco Caputo con il suo vice Mar. Gabriele Valeriani, oltre al sindaco Marco Perosino.

In sala circa 50 persone. Sono stati trattati argomenti relativi al fenomeno delle truffe in danno di persone anziane con tutte le accortezze da adottare per contrastare i furti in abitazione. Ma anche consigli sulle truffe in internet e in conclusione un invito alla popolazione a continuare a collaborare con le forze dell'ordine fornendo segnalazioni, contattando la caserma dei carabinieri o il numero di pronto intervento.