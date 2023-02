Neive in lutto per la scomparsa del 44enne Luca Tamponi

Sono stati celebrati questa mattina, sabato 4 febbraio, nella parrocchia di San Giuseppe in Borgonovo di Neive, i funerali di Luca Tamponi, responsabile commerciale della Gallura Langhe Corks, azienda specializzata in tappi per vini pregiati con sede produttiva in Sardegna, operante nelle Langhe dalla sede di piana Gallo, a Grinzane Cavour.

Un grave lutto che avvicina l'Albese e la provincia di Oristano, di cui era originario, per la scomparsa del 44enne, strappato alla sua famiglia un brutto male. Luca lascia la moglie Francesca, i figli Nicolò e Leonardo, la mamma Paola e il papà Gavino.