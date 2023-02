A Monastero di Vasco scegli la fibra ottica di Isiline

Anche Monastero di Vasco entra nell’elenco delle città raggiunte dalla fibra ottica di Isiline: nel comune cuneese è quindi possibile navigare fino alla velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Il servizio, portato sul territorio comunale dal provider saluzzese in collaborazione con Open Fiber, è attivabile per poter usufruire di una connessione Internet performante, sicura e che permette il collegamento di numerosi dispositivi in contemporanea.

Scaricare o caricare file pesanti, navigare sul web e usufruire di contenuti in streaming di conseguenza diventa semplicissimo, grazie alla velocità e stabilità garantita dalla migliore tecnologia disponibile attualmente sul mercato: il servizio è adatto a professionisti, aziende e privati in quanto permette di offrire le prestazioni migliori per tutte le attività che possono essere svolte sul web.

Tra i servizi offerti con la fornitura di fibra ottica, Isiline garantisce anche un’assistenza dedicata per i propri clienti grazie al supporto di tecnici altamente preparati e specializzati e senza far ricorso all’aiuto di call center.

Diverse sono le possibilità offerte per sottoscrivere un contratto con Isiline: telefonando al 0175/292929, acquistando in completa autonomia su shop.isiline.it oppure recandosi in uno dei quattro punti vendita dislocati sul territorio (Fossano, Saluzzo, Cuneo e Carmagnola).

Per maggiori informazioni cliccare su https://isiline.it/