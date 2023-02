Il Past President, Dott. Pierfranco Sibilla visita la nuova sede di FEDERMANAGER CUNEO

Dopo anni di riservato e motivato ritiro, seppur mantenendo idealmente l'adesione federativa il, per decenni, storico e stimato già Presidente di Federmanager Cuneo Dott. Pierfranco Sibilla nei giorni scorsi si è recato in visita, accompagnato dal neo Presidente Fulvio D'Alessandro, presso la nuova sede federativa in Confindustria a Cuneo.

Accolto con grande simpatia, stima e affetto dal personale storico di Confindustria Cuneo, dalla bravissima Chiara Delfino, informata anticipatamente dell'incontro e dalla nuova collaboratrice Silvia Ferreri si è poi intrattenuto a lungo con il nuovo presidente.

Presidente D'Alessandro, di cosa avete parlato?

“Per me ricevere Pierfranco è stato un onore perché è stato ed è ancora un punto di riferimento per tutti noi e per Federmanager Cuneo. Abbiamo ripercorso decenni di intensa attività associativa assumendo, insieme, la volontà di mantenere e tutelare sempre l'immagine di Federmanager Cuneo a sostegno dei nostri associati, in pensione e in servizio.”

Quanti anni ha il dott. Sibilla?

“Spero non me ne voglia...mi risulta però ne abbia 86, ma esprime un'invidiabile lucidità di pensiero, sostenuta da una lunghissima esperienza associativa, unica e preziosa per me che di anni ne ho solo 62 e sono molto meno esperto di lui nell'affrontare quotidianamente problematiche ed indirizzi strategici di vario genere. Un saggio, un mentore, una persona onesta da cui imparare molto seppur in un contesto rinnovato da dinamiche federative, industriali, sindacali mutate e complesse.”

Cosa ha chiesto a Sibilla?

“Di aiutarmi e aiutarci nel nostro percorso perché, come dico sempre, non sappiamo tutto ma ci informiamo per tutti e a Pierfranco molte sono le cose che, con umiltà, chiedo e chiederò. Di sicuro sarà finalmente protagonista in occasione della nostra prossima Assemblea annuale 2023 perché merita il giusto riconoscimento per il suo impegno, collaborazione, disponibilità.”

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER CUNEO

VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – CUNEO (CN)

Sito web: https://cuneo.federmanager.it/

e-mail: segreteria.cuneo@federmanager.it

telefono : 0171 455699

Orari di apertura: