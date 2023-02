A Fossano e Alba i primi due incontri con i sindaci sul bilancio della Provincia

“Una riunione davvero partecipata, per la quale ringrazio i colleghi sindaci. Abbiamo dato avvio a un'operazione che ci consente di informare in modo trasparente tutti gli Amministratori rispetto al bilancio dell’ente e la foltissima partecipazione ci conforta in merito alla bontà di questa iniziativa”. Così il presidente della Provincia Luca Robaldo ha commentato il buon esito dell’incontro con i sindaci del quadrante albese e braidese che si è svolto ad Alba giovedì 2 febbraio, come quello di Fossano di due giorni prima al castello degli Acaja per la zona di Fossano, Saluzzo e Savigliano. Sono stati i primi due incontri tra la Provincia e i sindaci del territorio a cui seguiranno quelli per il Monregalese e Cebano e per il Cuneese programmati per i prossimi giorni.

Si tratta di importanti occasioni di confronto sulla situazione del bilancio provinciale e sulla programmazione dei lavori in merito a viabilità ed edilizia scolastica. Insieme al presidente Robaldo ha preso la parola anche il consigliere provinciale al Bilancio, Mauro Astesano, ma erano presenti in entrambe le occasioni anche gli altri consiglieri provinciali di zona.

Il bilancio provinciale 2022 di parte corrente pareggia a circa 70 milioni di euro con entrate proprie (principalmente legate alle tre imposte Rc Auto, Imposta di trascrizione sulle auto e tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali Tefa) di poco più di 41 milioni di euro. Nel 2018 ammontavano a circa 51 milioni, ma si sono progressivamente ridotte a causa della crisi legata alla pandemia. I trasferimenti dello Stato ammontano a 15 milioni di euro, ma la cifra che la Provincia deve versare a sua volta allo Stato per i proventi delle tasse di competenza è superiore, 19 milioni di euro, con un saldo negativo. Quest’anno poi la spesa presunta per funzionamento edifici scolastici risulta più che duplicata a causa della crisi energetica.

A Fossano l’incontro è stato introdotto dal sindaco Dario Tallone e dalla consigliera Simona Giaccardi, olre ai consiglieri provinciali Silvano Dovetta e Davide Sannazzaro. Ad Alba sono intervenuti il sindaco Carlo Bo, oltre ai consiglieri provinciali Massimo Antoniotti, Annamaria Molinari, Stefano Rosso, Davide Sannazzaro e Bruna Sibille. In sala anche il senatore Marco Perosino e al termine per un saluto il presidente della Regione Alberto Cirio.

Tra i temi affrontati nel corso dei due incontri anche la questione della sicurezza stradale con una previsione di interventi di asfaltature, rettifiche delle strade e messa in sicurezza dei ponti. Sul fronte edilizia scolastica sono stati anticipati alcuni importanti prossimi interventi per la costruzione di nuove scuole e palestre grazie ai fondi Pnrr.