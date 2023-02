All'istituto "Umberto I" un leggero calo di iscritti tra Alba, Grinzane, Fossano e Verzuolo

Istituto “Umberto I” di Alba, con sedi a Grinzane Cavour, Verzuolo e Fossano, ha chiuso le iscrizioni per il prossimo anno con un leggero calo rispetto all’anno in corso ma sempre in aumento se considerato l’ultimo biennio.

La scuola propone i tre indirizzi di studio nel settore agricoltura: indirizzo viticoltura e enologia ad Alba, produzioni e trasformazioni a Verzuolo e viticoltura e coricoltura a Grinzane Cavour. Tre percorsi che il prossimo anno vedranno 70 iscritti ad Alba, 45 a Verzuolo e 33 tra Grinzane (18) e Fossano (15).

«C’è stata una piccola flessione ma, considerando la media nazionale degli istituti tecnici e professionali, non ci lamentiamo - afferma la preside Antonella Germini - anche perché i ragazzi trovano impiego praticamente usciti dalla scuola, grazie ad un domanda che supera l’offerta. Ad Alba ci saranno tre nuove sezioni al primo anno, a Verzuolo due, ed una a Grinzane e Fossano.

La nostra scuola guarda al futuro con ottimismo: siamo alle prese con la progettazione bandi PNRR ricevuti e stiamo lavorando sull’innovazione da introdurre nella scuola secondo il piano 4.0 che permetterà di fare un salto nelle didattica e nel miglioramento dell’istituto.

Oltre a questo facciamo attività sul territorio nel campo della ricerca applicata e della collaborazione con aziende e enti».