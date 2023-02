Calcio Serie D: reti bianche e poche emozioni tra Bra e Pinerolo

Il Bra impatta 0-0 con il Pinerolo in uno degli anticipi della 25^giornata. Partita generosa della squadra di casa ma priva di particolari acuti in zona gol nonostante l'ingresso nella ripresa di un pimpante Marchisone.

CRONACA

Non si registrano occasioni da rete, da una parte e dall'altra, nel primo tempo. La squadra di Floris tiene il pallino per l'intera frazione ma senza riuscire a scardinare l'attenta difesa ospite. In ombra Menabò, ai cui lati agiscono, con piglio più vivace, Derrick e Pavesi. Improntato sul puro contenimento l'atteggiamento del Pinerolo, con qualche timido tentativo di sviluppare azioni in contropiede. Inevitabile il risultato di 0-0 al 45' con il predominio territoriale braidese che si traduce in cinque corner e poco più.

Il Bra riparte alzando i giri nel tentativo di sbloccare la partita. Al 60' i primi interventi di mister Floris: Marchisone e Gregori rilevano Derrick e Bongiovanni. Lascia perplessi, in più di una circostanza, il metro adottato dal direttore di gara, decisamente propenso a lasciare correre l'azione, scontentando, a turno, entrambe le squadre. Dubbi per un possibile tocco di mano del Pinerolo nella propria area. Al 70' ci prova Capellupo, Faccioli è attento e respinge. Poco dopo chance per Pavesi, sinistro centrale e non particolarmente potente. I giallorossi premono, rivitalizzati dall'ingresso di Marchisone. Faccioli decisivo su Marchetti, servito da corner. A cinque dalla fine nuove proteste braidesi. Pavesi va giù in area, tutto regolare per l'arbitro. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale: un punto a testa per Bra e Pinerolo.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Bongiovanni (60' Gregori), Quitadamo, Marchetti, Pautassi; Daqoune (90' Dall'Olio), Capellupo, Gerbino; Derrick (60' Marchisone), Menabò, Pavesi. A disp: Steve, Favaro, Tos, Dall'Olio, Colantuono, Bianchi. All Floris

Pinerolo (4-2-3-1): Faccioli, Campagna, Tonini, Gjura, Utieyn (69' Amansour); Ozara, Sangiorgi; Maio, Costantino, Ciliberto (72' Gaido); De Riggi (78' Bellucci). A disp: Bonissoni, Mirabelli, Ciletta, Ambrogio, Campra, Galasso. All Rignanese

Gol:

Ammoniti: Costantino, Bongiovanni, Marchetti

Arbitro: Marco Zini di Udine, assistenti Giuseppe Lentini di Milano e Gabriele Lombardi di Pontedera