Volley maschile A3: a Cavallermaggiore è tempo di scontro diretto, Savigliano sfida Macerata

Un vero e proprio big-match. Sa tanto di resa dei conti l’incontro inaugurale del mese di febbraio per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che attende sabato 4 febbraio (ore 18) al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore la Med Store Tunit Macerata, per la gara valida come diciannovesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Attardata di sei punti in classifica da Savigliano, Macerata è la quarta forza del raggruppamento, ma sicuramente una delle compagini più in forma del momento. Dopo un inizio di stagione segnato da qualche alto e basso di troppo, i marchigiani si sono stabilizzati, trovando grande continuità. Nel girone di ritorno hanno raccolto quattro vittorie in cinque gare, cedendo solo contro la “bestia nera” Parma (già vittoriosa all’andata) e superando tra le altre anche Pineto, battuta 3-1 nel nobile Macerata Forum lo scorso 15 gennaio. I biancorossi di Gulinelli, reduci dalla vittoria con Brugherio, sono una squadra completa, con tante frecce nel proprio arco, come dimostrato proprio dalla prova contro i lombardi, condita da ben tre giocatori oltre i 15 punti e una buona distribuzione di gioco da parte del regista Kindgard.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Sarà una gara delicata, quindi, per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che ritorna a disputare una partita senza impegni infrasettimanali, dopo il lungo tour de force di gennaio. In casa dei biancoblu, reduci da nove vittorie consecutive in campionato, c’è voglia di fare ancora bene, come conferma il centrale Daniele Mellano, che in settimana è stato accolto in udienza privata da Papa Francesco, insieme un’ampia delegazione azzurra: “Ci aspetta una partita tosta, in cui dovremo essere bravi a provare ad imporre il nostro gioco sin da subito. All’andata giocammo una delle nostre migliori partite per riuscire ad imporci là, ma da quel momento Macerata è cresciuta molto, con un percorso netto, tra campionato e Coppa. Servirà, insomma, una grande prova da parte di tutti”.

I precedenti. Sono tre gli incroci nella storia di questo incontro, che al momento “pendono” a favore dei marchigiani: 2-1 lo score. L’unica vittoria piemontese, però, è relativa alla gara d’andata, quando Savigliano s’impose 3-1 in trasferta, grazie a una grande prova collettiva. In termini di singoli, c’è un ex: è Andrea Nasari, “braccio” offensivo del Montalbano Macerata tra il 2018 e il 2020.