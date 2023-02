Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì travolge il Club Italia per 0-3 e cala il poker di vittorie consecutive

Quarta vittoria consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che al Centro Federale Pavesi di Milano ha superato per 0-3 le "Azzurrine" del Club Italia. Le Pumine, senza strafare, hanno centrato l'obiettivo della vittoria piena, utile a incrementare la propria classifica. La giovane formazione di Mencarelli ha cercato di arginare gli attacchi delle Pumine, ma la differenza tecnica tra le due formazioni è apparsa comunque evidente.

Tutti e tre i set si sono chiusi con il punteggio di 19-25, a conferma del pieno controllo del match da parte delle ragazze di Solforati. Solo nella fase iniziale del secondo set, le Pumine hanno lasciato a desiderare, costringendo il tecnico pesarese ad alcuni cambi importanti. Top score per la Lpm è stata Marika Longobardi, autrice di 11 punti. Pomeriggio non particolarmente felice, invece, per l'opposto Clara Decortes, apparsa decisamente in giornata no.

Nel Club Italia da segnalare gli 11 punti messi a segno da Virginia Adriano. Mercoledì le Pumine torneranno nuovamente in campo, questa volta al PalaManera (ore 20,30), per affrontare la formazione emiliana dell'Emilbronzo 2000 Montale.