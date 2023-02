Volley A2/F: le Pumine oggi alle 16 vanno in cerca di un pomeriggio “Azzurro”; Il Club Italia di Mencarelli sulla strada della Lpm Bam Mondovì

Il Puma va a caccia del poker di vittorie consecutive! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio (ore 16) sarà di scena al Centro Federale Pavesi di Milano per affrontare le talentuose "Azzurrine" del Club Italia, nella sesta giornata di ritorno della regular season di A2.

Le "Pumine" di Solforati, dopo tre vittorie consecutive in campionato, puntano dritte a un’altra vittoria per incrementare ulteriormente la propria classifica. Quella contro le ragazze di Mencarelli appare come un’occasione ghiotta, da sfruttare appieno.

Sulla carta, infatti, il pronostico pende a favore della Lpm, che tuttavia non dovrà commettere il classico errore di sottovalutare l’avversario. Qualche dubbio di formazione per coach Solforati, che solo all’ultimo deciderà se schierare dal primo minuto la palleggiatrice Ana Tiemi Takagui, che sembra aver superato i problemi al ginocchio, oppure se affidarsi ancora a Beatrice Giroldi.

Per il resto la squadra dovrebbe essere la stessa vista e ammirata nella partita contro il Brescia, con l’ex di turno Alessia Populini regolarmente in campo. Anche per questa sfida le Pumine saranno sostenute da una rappresentanza di tifosi rossoblù. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sulla pagina Youtube di Volleyball World.

Arbitri designati per l'incontro sono i signori Marco Laghi (Ravenna) e Stefano Nava (Monza Brianza). Al Centro Federale Donato Pavesi di Milano il fischio d’inizio è fissato per questo sabato pomeriggio alle ore 16.