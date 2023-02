Limonte Piemonte, si è concluso Winter Mountain Rescue Course per il soccorso tecnico e sanitario invernale in montagna

Si è concluso questo pomeriggio il Winter Mountain Rescue Course, un modulo formativo sul soccorso tecnico e sanitario invernale in montagna organizzato a Limone Piemonte da venerdì 3 a domenica 5 febbraio 2023.

Si è trattato di un corso rivolto a 15 tecnici e 15 sanitari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, provenienti dai servizi regionali di Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto, organizzato dal gruppo sanitari e dalla scuola regionale tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

I partecipanti sono stati coinvolti in attività formative, simulazioni di intervento e lezioni in aula sugli aspetti più peculiari del soccorso sanitario in montagna. Tra le “materie” trattate, il trattamento del traumatizzato con particolare attenzione all’ipotermia, la stabilizzazione e il recupero dell’infortunato in terreno impervio e la ricerca ed estricazione del travolto in valanga.