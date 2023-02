Gli alunni del'istituto comprensivo "Soleri" di Cuneo ai giochi matematici dell'Università Bocconi

Si sono svolte lo scorso venerdì 3 febbraio al "Palatucci" di San Rocco Castagnaretta le premiazioni della "fase di istituto" dei Giochi Matematici, organizzati dall'Università "Bocconi" di Milano, cui hanno preso parte gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Soleri" di Cuneo.

Oltre cento i ragazzi che hanno partecipato, suddivisi in due categorie: C1 per la prima e la seconda media e C2 per i ragazzi che stanno frequentando il terzo anno.

Dopo la "fase di istituto", quest’anno l’Università Bocconi di Milano ha deciso di inserire un nuovo step, quello dei quarti di finale che si svolgeranno in modalità online sabato 4 marzo.

I risultati di questa prova stabiliranno coloro che potranno affrontare la fase provinciale, che verrà effettuata presso l’Istituto tecnico "Vallauri" di Fossano.

Solo chi supererà brillantemente questa ultima sfida a livello provinciale provinciale potrà accedere alla finalissima, ossia alla fase nazionale che si terrà presso la sede dell'Università milanese.

LA CLASSIFICA