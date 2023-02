"Gli Improbabili” tornano in scena con il primo spettacolo scritto da loro, “San Rocco nait show”

Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20,45 e domenica 12 alle 16,45, a San Rocco Castagnaretta, presso il Centro incontri parrocchiale “Don Marro” (Via Moiola, 1), “Gli Improbabili” presentano “San Rocco Nait Show”. Lo spettacolo, l’undicesimo portato in scena dalla la compagnia teatrale nata nel 2004 dalla passione per il teatro di alcuni frazionisti, è anche il primo ideato e scritto interamente dai suoi componenti. L’ingresso è libero.

“San Rocco nait show” rappresenta una svolta nella storia degli Improbabili, che finora avevano sempre scelto e rappresentato sceneggiature vicini al teatro dialettale piemontese. Lo spettacolo si presenta come una sorta di varietà in stile televisivo, nel quale si alternano numeri di magia, balletti, sketch comici di ispirazione pubblicitaria, contributi video inerenti scene girate in esterna, etc. L’intento degli autori è quello di offrire al pubblico circa un’ora e mezza di divertimento e leggerezza “contro il logorio della vita moderna” dopo tre anni di assenza dal palcoscenico a causa della pandemia. La compagnia “Gli Improbabili” è formata da Laura Andreis, Maurizio Cometto, Marco Damilano, Federica Eandi, Nadia Gazzera e Michele Ottenga. La regia è di Eleonora Natilii, affiancata da Arianna Ottenga e Paola Cigna