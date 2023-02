“Puliamo le nostre montagne”: un successo la giornata ecologica dei Cacciatori Valle Pesio [FOTO]

Plastica, bottiglie, pneumatici, TV e decoder sono soltanto alcuni dei numerosi rifiuti abbandonati che i Cacciatori Valle Pesio hanno recuperato domenica 5 febbraio durante la giornata ecologica “Puliamo le nostre montagne”, organizzata in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio.

L’iniziativa non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di profonda sensibilità e attenzione alle tematiche ambientali da parte dei cacciatori. Forti di una conoscenza mirata del territorio, vivendo attivamente la natura tutto l’anno, non solo con i fucili in mano, i cacciatori sono sempre più spesso impegnati in censimenti e monitoraggio della fauna, pulizia dei sentieri, raccolta dei rifiuti e attività di comunicazione sui cambiamenti ambientali.

“Siamo grati agli organizzatori e a tutti i partecipanti per il tempo dedicato al nostro territorio", commenta il sindaco Claudio Baudino. "Oltre ad aver recuperato un importante quantità di rifiuti in luoghi poco accessibili, la giornata ecologica è un esempio virtuoso di cura e tutela dell’ambiente per tutta la comunità. Da anni abbiamo la comodità di vederci ritirare i rifiuti a domicilio, non ha davvero alcun senso abbandonarli”.