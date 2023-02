Mondovì "Comune amico della famiglia”: la proposta arriva con un ordine del giorno dei consiglieri di centro sinistra

La minoranza di centrosinistra del Consiglio comunale di Mondovì ha protocollato negli scorsi giorni la proposta di Ordine del Giorno che impegna la città a dare inizio al percorso per la certificazione di “Comune amico della famiglia”, rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, partecipando al bando apposito della Regione Piemonte.

"Il percorso di certificazione per aderire alla rete non prevede necessariamente costi da parte dell’Amministrazione - spiegano i consiglieri Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia - ed è finalizzato a contrastare il calo demografico attraverso politiche che assicurino il pieno sostegno delle responsabilità familiari anche dal punto di vista educativo e sociale; contraddistinguere l'impegno concreto per garantire lo sviluppo e la diffusione di politiche di benessere per le famiglie e la comunità; consentire alle Amministrazioni maggiore visibilità e riconoscimento in quanto enti che aderiscono al progetto di costruzione di un territorio "a misura di famiglia"; migliorare la qualità del benessere territoriale e creare un territorio più forte e attrattivo; consentire di sviluppare un marketing territoriale orientato al benessere delle famiglie, ovvero, un territorio capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative della comunità ad attivare il processo di partecipazione al bando regionale per dar inizio ad un percorso finalizzato all’acquisizione per la città di Mondovì della certificazione di “Comune amico della famiglia”, rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento; a procedere, a tal fine, ad un’attenta mappatura dei fabbisogni delle famiglie del territorio comunale, con il pieno coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore, dell’associazionismo giovanile, nonché delle famiglie stesse, assicurando particolare attenzione alle famiglie con figli/figlie nella fascia d’età 0-6 anni".

Il gruppo consiliare e il Partito Democratico cittadino hanno, inoltre, già calendarizzato, in merito, un incontro pubblico con operatori sociali e politici, tra i quali il Consigliere regionale Pd Monica Canalis, per il giorno 23 febbraio, in sala Scimè.