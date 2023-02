Arcieri Clarascum in evidenza a Novara (FOTO)

Sono stati disputati a Novara i Campionati Indoor Regionali di tiro con l’arco.

La manifestazione si è svolta presso il Pala, che per il terzo anno consecutivo è tornato ad essere il palcoscenico delle sfide a 18 metri degli arcieri piemontesi. Ben 35 società partecipanti per un totale di 369 arcieri in gara, il tutto gestito dagli Arcieri Cameri.

Dopo i tre turni di qualifica, spazio domenica pomeriggio per gli scontri assoluti a squadre (dai quarti) e individuali (dagli ottavi). Accompagnati dagli allenatori Matteo Fissore e Francesca Bajno i giovani arcieri Clarascum hanno portato a casa ottimi risultati. Nella categoria Arco Olimpico Junior Maschile Simone Giacosa si posiziona quinto in classifica con 516 punti.

Nella categoria Arco Olimpico Allievi maschile si è imposto al terzo posto Alessio Ieni con 521 punti, buona la partecipazione di Daniele Abrate che si posiziona nono in classifica con 480 punti. Settimo posto per Emma Bergia con 486 punti nella categoria Arco Olimpico Allieve Femminile.

Nella categoria Arco Olimpico Ragazzi Maschile Gabriele Protto riconquista il titolo di Campione Regionale indoor chiudendo la gara con 527 punti, ad un soffio dal podio troviamo Leonardo Arossa che raggiunge il quarto posto con 464 punti; mentre nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Maschile un meritatissimo secondo posto per Arnaldo Mattia Tedesco che conclude la gara con 485 punti.

Ottimi risultati anche per i più grandi del club cheraschese, la squadra Arco Compound Senior Maschile composta da Mimmo Liccese, Luca Capra e Federico Rivetti conquista il terzo posto del podio. Buona posizione anche per Gabriele Gastaldo, Fabrizio Anselma, Adelaide Nicolosi e Daniele Bergia che hanno gareggiato per le divisioni arco Compound e arco Nudo.