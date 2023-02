Sci di fondo: Lorenzo Romano 27° nella 10 km skating di Coppa del mondo a Dobbiaco

Una 10 chilometri skating velocissima e con distacchi risicati, una gara che ha esaltato i norvegesi, capaci di piazzare un settebello in vetta alla classifica, tutti nel giro di 19". La gara ha confermato ancora una volta la superiorità del superteam Norge, in questa stagione "monca" dei rivali russi. Una gara che ha dato anche segnali in casa azzurra, con Federico Pellegrino ancora migliore del lotto ma con Simone Daprà che entra nella top20, Lorenzo Romano e Mikael Abram tra i 30.

Ma davanti a tutti è Norvegia, nel giro di un fazzoletto e a vincere è un Pål Golberg davvero sontuoso, pronto nel finale a spuntarla nel duello sul filo dei decimi con Simen Krüger, battuto di solo 0"3, mentre Johannes Klæbo si è dovuto accontentare del terzo posto, staccato di 2"8. Per Golberg si tratta del decimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il terzo stagionale ma il primo in tecnica libera dopo le due perle in classico di Beitostolen e Lillehammer.

Il campionato norvegese prosegue poi ai piedi del podio con il sempre più convincente Amudsen quarto (+5"2) a precedere Tønseth, Holund ed Andersen; in ottava piazza, ad interrompere il ritornello vichingo, ecco il francese Hugo Lapalus (+20"6) seguito dal tedesco Friedrich Mach (+22"3), poi ancora Norvegia grazie a Røthe che completa la top10.

Distacchi ridotti, davvero: solo 35"6 di gap piazzano Federico Pellegrino in sedicesima posizione, migliore degli azzurri, appena davanti al poliziotto fiemmese Simone Daprà, leader di Alpen Cup che grazie al 19° posto vive la miglior giornata della carriera nel massimo circuito mettendosi in luce nell'ultima gara prima della rassegna iridata di Planica. Ed ancora, bene anche il demontese Lorenzo Romano che riesce a mantenere il distacco al di sotto del minuto per il 27° posto con Mikael Abram appena alle spalle, 29imo.

Entrano in zona punti anche un Francesco De Fabiani (31°) ancora non a suo agio in tecnica libera e Giuseppe Montello (34°) che debutta così nella classifica generale di Coppa del Mondo; a seguire, 46° posto per Giandomenico Salvadori, 49° per Paolo Ventura, 53° Martin Coradazzi, 59° per un Davide Graz affaticato e 66° Michael Hellweger.