Volley maschile A3: Savigliano cede in tre set contro Macerata

Il Monge-Gerbaudo Savigliano incappa, forse, nella peggior prestazione della sua stagione fin qui e cede 0-3 nel big-match della diciannovesima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca contro la Med Store Tunit Macerata.

Al PalaSanGiorgio, gli ospiti, privi dell’opposto Morelli, giocano una partita pressoché perfetto, ricevendo con percentuali altissime e difendendo a lungo. Sia nel primo che nel secondo set, sono gli scambi finali a decidere l’incontro. Nel terzo, invece, Savigliano paga un calo e cede più nettamente, con Wawrzynczyk grande protagonista del successo marchigiano.

I sestetti iniziali Coach Simeon punta sulla continuità, confermando lo starting six ormai collaudato: diagonale Filippi-Spagnol, Galaverna-Nasari a presidiare posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati Gallo-Rabbia. Coach Gulinelli, privo dell’infortunato Morelli, nemmeno partito per il Piemonte, risponde con l’inedita diagonale composta da Kindgard e Margutti, Lazzaretto e Wawrzynczyk schiacciatori, Luisetto e Pizzichini al centro. Libero Gabbanelli.

Primo set I primi scambi raccontano già molto di quello che potrebbe essere il match: azioni prolungate e tanto equilibrio. Savigliano prova ad allungare sul 5-3, ma Macerata rientra e, grazie a una battuta sempre pungente, si porta sul +3 (8-11). I padroni di casa impattano sul 13-13 con un attacco-out di Lazzaretto, ma è il secondo ace del parziale di Pizzichini a riportare i marchigiani sul +2 (13-15). È proprio Lazzaretto a murare Galaverna, con Simeon che ferma il gioco sul 14-17. Sul 16-19 Gulinelli inserisce Gonzi in battuta per Luisetto. Sulla palla successiva, il direttore di gara fischia fallo in palleggio a Dutto, tra i mugugni del PalaSanGiorgio, con il capitano saviglianese che poi mette fuori il primo tempo, dopo revisione al video-check: 16-21 e secondo time-out cuneese. Il muro di Margutti su Spagnol indirizza il parziale verso Macerata (18-23). Gli ospiti hanno sei set-point a disposizione, ma ne basta uno, perché Wawrzynczyk trova subito l’ace vincente: 18-25.

Secondo set Sulle ali dell’entusiasmo, Macerata parte forte: un servizio vincente di Kindgard su Galaverna vale l’1-4. È proprio lo schiacciatore ex Cuneo, però, a trovare i primi due ace dei padroni di casa, per impattare sul 6-6. Un grande monster block di Spagnol su Lazzaretto porta Savigliano per la prima volta sul +2 (13-11). La serie in battuta di Pizzichini riporta una nuova parità (14-14). Simeon inserisce Mellano per Rainero al centro. Qualche scelta arbitrale “al limite” genera tensione sulla panchina di casa e sugli spalti. Ad approfittarne sono gli ospiti, che con due muri di Spizzichini e Lazzaretto e un attacco out di Spagnol se ne vanno: 19-22 e Simeon che ferma il gioco. Sul 20-23 Gulinelli gioca ancora la carta Gonzi in battuta, con il classe 2000 che serve out, ma il direttore di gara chiama l’ace, poi annullato dal video-check. Una pipe di Wawrzynczyk regala tre set-point agli ospiti. Savigliano annulla i primi due e Gulinelli ferma il gioco (23-24). Al rientro in campo, Luisetto mura Nasari e chiude i conti: 23-25.

Terzo set Il parziale inizia in equilibrio, ma Macerata continua ad essere più completa nelle giocate. Il primo “strappo” a metà set, con un ace di Wawrzynczyk che porta gli ospiti sul +4 (8-12). Timeout Simeon. Il video-chck consegna a Macerata un altro punto per invasione di Galaverna, con i marchigiani che poi mettono a terra addirittura il +6 con Lazzaretto: 10-16. Simeon sostituisce lo stesso Galaverna, nervoso, con Bergesio. Sul 12-18 entra anche Trinchero per Filippi in battuta. Wawrzynczyk, in stato di grazia, trova l’ace del 14-22. Un tocco a rete di Kindgard su Bergesio regala sette match-point ai suoi. Ne basta uno, perché Lazzaretto mura Spagnol e chiude i conti: 17-25.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato Stanislav Wawrzynczyk, decisivo nei finali di set e pressoché incontenibile nel terzo. Nel post-partita coach Lorenzo Simeon commenta così: “Non abbiamo giocato al meglio e abbiamo pagato. Vanno però riconosciuti i meriti di Macerata, che è venuta qui con il bisogno di vincere e lo ha fatto, giocando molto bene per tutti i set”.



Monge-Gerbaudo Savigliano-Med Store Tunit Macerata 0-3 (18-25, 23-25, 17-25)

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 2, Spagnol 13, Galaverna 12, Nasari 9, Dutto 7, Rainero 1, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano 1, Bergesio, Trinchero; N. E.Bossolasco, Calcagno, Marolo. All. Simeon.Med Store Tunit Macerata: Kindgard 3, Margutti 10, Lazzaretto 15, Wawrzynczyk 13, Luisetto 5, Pizzichini 6, Gabbanelli (L); Gonzi; N.E. De Col, Ravellino, Paolucci, Sanfilippo, Bacco. All. Gulinelli.

Durata set: 25’, 28’, 23’