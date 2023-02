Volley A1F. Cuneo-Bergamo match day Sames. Andrea Massarenti: "Un grosso complimento alle ragazze" (VIDEO)

Cuneo-Bergamo era match day Sames, ditta che opera da quasi mezzo secolo nel settore dell’antincendio e che ha iniziato la propria attività commercializzando sistemi e mezzi antincendio, attrezzandosi in particolar modo per eseguire la manutenzione e la ricarica di estintori con furgoni adibiti ad officina mobile, il tutto sempre nel rispetto ed in osservanza delle Normative vigenti.

Ad oggi, la Sames, opera su tutto il territorio Nazionale seguendo Clienti di importanza primaria nei rispettivi settori di competenza nonché in svariati porti di importanza strategica nel settore navale.

La nostra intervista al co-titolare della Sames, Andrea Massarenti.