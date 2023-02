Volley A1F. L'era del post Zanini incomincia con un'altra sconfitta: Bergamo passa a Cuneo 3-2 (VIDEO)

Cambiano i protagonisti, ma alla fine arriva un'altra sconfitta per la Cuneo Granda Volley che nella sfida a Bergamo riesce solo a strappare un punto cedendo per 3-2 (20-25/25-19/25-16/23-25/10-15) nella prima sfida post esonero di Emanuele Zanini.

Peccato per Simone Gandini, che alla sua fugace apparizione da head coach (domani sarà annunciato il nuovo tecnico, Massimo Bellano) ha saputo infondere quel clima di tranquillità in squadra che era venuto a mancare nelle ultime settimane.

"Quando subentra un nuovo allenatore è inevitabile che qualcosa cambi nella testa delle atlete - ha detto umilmente a fine partita Gandini - non mi prendo nessun merito. Chge poi, non dimentichiamocelo, alla fine abbiamo perso. Le ragazze hanno fatto quello che le è stato chiesto. Da martedì me ne torno a fare il secondo, desideroso di mettermi a disposizione del nuovo tecnico."

I SESTETTI. Cuneo in campo agli ordini di Simone Gandini con Signorile in palleggio e l'opposta Gicquel, poi le due schiacciatrici di posto-4 Szakmary e Kutznetsova, al centro Ceconello e Hall, libero Caravello. Bergamo risponde con coach Stefano Micoli che schiera Gennari in regia a formare la diagonale con l'opposta brasiliana Lorrayna, le due schiacciatrici Cagnin e Lanier, al centro l'ex Stufi con Butigan. Il libero è Cecchetto.

PRIMO SET. Cuneo subito avanti 2-0 con l'attacco di Gicquel, pareggio di Bergamo 6-6 sulla palla out di Kuztnetsova, che poi trova il break a muro e allunga 6-9 grazie all'attacco di Lorrayna: c'è il primo time out dell'incontro chiamato da Gandini. Le Gatte recuperano un break a muro (Kutznetsova, 9-10), ma le orobiche allungano ancora con il primo tempo di Stufi per il 10-13 poi s'involano nel momento caldo del set grazie all'attacco in diagonale di Cagnin che costringe Gandini al secondo time ut sul punteggio di 16-20 per Bergamo. Alla ripresa del gioco però sono ancora le ospiti ad andare a segno: ace di Butigan su Kutznetsova ed invasione di Szakmary per il 16-22. Cuneo recupera un break (18-22) con Gicquel, ma l'attacco in pipe di Lorrayna consegna il primo set a Bergamo (20-25). Troppo debole l'attacco piemontese (36%), sotto di 12 punti percentuali in meno (48%) delle avversarie.

SECONDO SET. È ancora Cuneo ad andare per prima a break (4-1) sul turno al servizio di Kuztetsova: attacco di Szakmary e muro di Cecconello, ma la russa schiaccia out una palla in diagonale e Bergamo si riporta sotto 4-3. Le Gatte però sembrano più determinate rispetto il primo set: il mani e fuori di Szakmary riporta Cuneo avanti di 3 lunghezze (7-4), poi Kutznetsova a muro regala il +4 sul 10-6. Vantaggio che s'incrementa ancora sull'ennesimo mani e fuori giocato dell'ungherese di Cuneo sul muro avversario: 13-8, primo time out personale di coach Micoli. Le piemontesi però continuano a martellare e scappano 17-10, quando arriva il secondo time out orobico, poi Kutznetsova dalla seconda linea al centro affonda il colpo del +8 (18-10). Bergamo recupera prima un break (22-16) con l'ace di Lanier su Kutznetsova che poi viene anche fermata a muro riportando le lombarde più vicine sul 22-17. Il pallonetto della neo entrata Frosini sembra ridare fiato alla manovra avversaria (22-18), ma ormai è tardi: battuta punto di Kutznetsova per il 25-19 finale.

TERZO SET. Diagonale vincente di Kutznetsova e pallonetto vincente di Gicquel per il 3-0 di Cuneo, che incrementa il vantaggio con l'ace di Cecconello ed un primo tempo vincente di Hall per il 7-2. Ora le ragazze di Gandini sono in piena fiducia, mentre Bergano in affanno: un errore avversario e l'attacco di potenza di Kutznetsova lanciano le Gatte sul 12-5. Due punti consecutivi messi a segno da Cecconello costringono coach Micoli al secondo time out con la sua squadra doppiata, 16-8. La centrale cuneese è micidiale anche dalla linea di fondo e scrive a referto l'ace del 21-10. Anna Hall a muro porta le cuneesi al set ball (24-13) che chiudono con Kutznetsova (25-16) dopo due break avversari.

QUARTO SET. La musica cambia in avvio di quarto set, con le ospiti che scappano 0-4 costringendo Gandini ad interrompere il gioco. Alla ripresa però è ancora a Bergamo ad alzare le barricate a muro firmando lo 0-6, poi Lanier firma l'incredibile 0-7. Il turno al servizio di Stufi s'interrompe con Szakmary che a muro ferma Lorrayna. Approfittando degli errori avversari Cuneo arriva a -4 (8-12), poi l'attacco di Gicquel fa suonare il campanello di allarme in coach Micoli che chiama time out su punteggio di 10-13. Si riprende a giocare, va a segno due volte Kuztnetsova e le Gatte tornano a stretto contatto di gomito (12-13) con le avversarie. L'aggancio a quota 17 grazie al punto di Gicquel, ma un muro avversario proprio sulla francese riporta le orobiche avanti di un break (17-19): il muro a due Cecconello-Kutznetsova riconsegna di nuovo la parità a Cuneo, 20-20, ed arriva l'ultima interruzione dl gioco da parte di Micoli. Un diagonale micidiale di Lanier porta Bergamo al set ball sul 22-24, Kutznetsova annulla il primo, ma è il secondo attacco vincente consecutivo dell'americana a portare la partita al tie break (23-25).

QUINTO SET. Sulle ali dell'entusiasmo per il set vinto sul fil di lana, Bergamo riparte forte nel tie break portandosi avanti 1-4 mentre arriva il time out di Gandini. Arriva però anche l'errore di Hall e siamo 1-5 per le lombarde, che a muro scappano 1-6 mentre entra Caruso per Hall nelle file di Cuneo. arriva un altro muro orobico, stavolta su Szakmary e sull'1-7 c'è il secondo time out dell'allenatore piemontese. Cuneo prova la rimonta con Gicquel: la francese al servizio firma l'ace del 3-7, poi in attacco il punto del -3 (5-8), ma Partenio con un diagonale mozzafiato ricaccia in gola l'urlo delle padrone di casa firmando il 5-10. Cala il sipario sulla partita: errore di Szakmay, Cecconello murata per il 5-12 di Bergamo che val match ball con Partenio (9-14) per chiudere 10-15 con Lanier.