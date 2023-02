All’Iris di Dronero lo spettacolo “Mi abbatto e sono felice”

Al teatro Iris di Dronero, venerdì 10 febbraio, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Mi abbatto e sono felice”, organizzato dall’associazione Santibriganti teatro nell’ambito della stagione teatrale 2023 “Stella Madre”.

Autoironico e dissacrante, vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. “Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?!” si domanda l’autore. La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. È davvero così?