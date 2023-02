Celebrazioni Nowo Postojalowka: raccolti due mila euro dalla sezione Ana di Mondovì

Sabato 4 febbraio, una delegazione della Sezione ANA di Mondovì, guidata dal Presidente Armando Camperi, ha consegnato al Comune di Mondovì il ricavato della serata del 15 gennaio scorso quando, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di via Cuneo, si è svolto l'emozionante concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

"Ben 2.000 € che siamo felici di avere donato al Comune affinché siano utilizzati per incrementare il fondo destinato a combattere il caro energia che così tanto colpisce tutte le famiglie, soprattutto quelle che vivono un maggiore disagio" spiega il Presidente della Sezione ANA Camperi "a testimonianza che la città ed i suoi Alpini sono sempre presenti quando ce n'è bisogno".

Ad accogliere in municipio la delegazione dell'ANA il Sindaco e la Giunta Comunale.

"Siamo grati agli Alpini a nome di tutta la Comunità e non solo per questo gesto così grande e bello bensì per l'opera quotidiana che svolgono, anche in collaborazione col Comune, per tutti noi. Queste risorse incrementeranno il fondo contro i rincari delle utenze, portandolo a 62 mila euro: un messaggio encomiabile di unità nell'affrontare i problemi. Grazie!" conclude il Sindaco Luca Robaldo.