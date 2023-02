Cuneo: anche i giovani di Forza Italia al Memoriale della Div. Cuneense

In questi giorni si susseguono ovunque le celebrazioni in ricordo della ritirata di Russia e di come i giovani abbiano voluto rendere omaggio alla storia che ha caratterizzato le nostre valli ed i nostri paesi, perché tanti sono i giovani cuneesi dispersi o caduti in terra di Russia.



Abbiamo deciso di rendere onore non alla storia in sé, ma alle tante storie dei ragazzi al fronte e delle loro famiglie, che ne hanno aspettato il ritorno fino all’ultimo respiro di vita, visitando il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, situato presso la Stazione di Cuneo Gesso.



Siamo stati dove questi ragazzi, ritratti in scene di festa, partivano sulle tradotte, ignari di ciò che li avrebbe aspettati in terra di Russia! E’ nostro dovere ricordare il sacrificio per la Patria di questi ragazzi, ma soprattutto la storia di ognuno di loro!



Desideriamo ringraziare Silvio Garelli, che ci ha raccontato curiosi aneddoti, ma soprattutto trasmesso forti emozioni. Ogni ragazzo partito dalla stazione Gesso ha scritto un pezzo della nostra storia e noi dobbiamo loro tanto! Bisogna ricordare e mai dimenticare, ma soprattutto dobbiamo trasmettere storia e valori alle generazioni future!



Vogliamo invitare tutti, soprattutto gli Amministratori locali, a valorizzare questa grande opportunità di testimonianza diretta quale è il Memoriale ed a portarci i ragazzi del territorio!



Oggi noi giovani, provenienti da tutta la Provincia Granda (Boves, Caramagna Piemonte, Castelletto Stura, Cardè, Cuneo, Mango, Ruffia e Valdieri), abbiamo imparato una grane lezione di vita!



Un ringraziamento va anche al Presidente del Memoriale Aldo Meinero, sempre disponibile.