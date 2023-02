Grande partecipazione a Viola all'incontro “il Paese che vogliamo”

Sala Polivalente al gran completo a Viola, sabato 4 febbraio, per la serata di riflessione e condivisione sul tema “il paese che vogliamo”, organizzato dall’Associazione ‘Terre di Mongia’ in collaborazione con il Comune di Viola. L’incontro, organizzato per raccogliere proposte, spunti e iniziative riguardanti il futuro dell’Alta valle Mongia, ha raccolto una viva e sentita partecipazione, culminando con la proposta di ulteriori iniziative che possano favorire il rilancio del territorio.

La serata è stata arricchita dalla presenza di una folta delegazione proveniente dal comune di Montoggio, nell’Appennino genovese. Un gruppo di semplici cittadini, animati dal desiderio di recuperare un patrimonio comune abbandonati in uno stato di degrado, che ha innescato un meccanismo virtuoso capace di trasformare il paese. Raccontando la loro esperienza, i portavoci del gruppo hanno invitato a una riflessione sui benefici che il turismo lento o ecoturismo può portare, anche in termini di opportunità lavorative, per la media montagna italiana.

Il presidente dell’Associazione Terre di Mongia, Sandro Bozzolo, ha presentato le varie attività progettuali previste nei prossimi mesi, con un occhio di riguardo verso il ripristino di antichi sentieri e strade escursionistiche. Bozzolo ha sottolineato la strana anomalia di Viola, celebre per i suoi castagneti fiore all’occhiello in Italia e per la presenza di un importante centro turistico a Saint Grée, ma priva di un sentiero escursionistico che permetta di attraversare il territorio comunale a passo lento, a piedi o in bici. Sergio Rossi, presidente dell’Associazione Viola Castello 2021, ha illustrato le numerose progettazioni attivate nella borgata storica del Comune, che prevedono, tra l’altro, la mappatura della memoria storica attraverso interviste ai membri più anziani del paese, rigorosamente in lingua violese. In particolare, Sergio Rossi ha annunciato il recupero dell’edificio delle ex scuole, che grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, verrà presto riconvertito in nuova Sala della Comunità di Viola Castello.

La serata è stata arricchita dalla presenza di un gruppo di giovanissimi violesi, Giacomo Gesso, Greta Piacenza e Matteo Duberti, che si propone di ricostituire una Pro Loco attiva nell’organizzazione di eventi, già a partire dall’estate 2023. Un ulteriore appuntamento è previsto per mercoledì 22 febbraio, ore 18, quando all’Agriturismo La Botalla l’accompagnatore escursionistico Simone Rossi presenterà, insieme a Sandro Bozzolo, una proposta di anello escursionistico di valle.