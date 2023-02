La “Giornata Bianca”: emozione per gli alunni delle scuole secondarie di Dronero e Stroppo

Nel corso di questi ultimi mesi, gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Dronero hanno partecipato a varie iniziative volte a promuovere l’importanza dello sport, nonché i benefici che da esso ne derivano.

Praticare attività sportive, infatti, ha un duplice beneficio: da un lato favorisce lo sviluppo delle competenze personali, migliorando l’autostima e l’autonomia ma anche insegnando a gestire ansia e stress, mentre dall’altro stimola le capacità relazionali, ovvero l’integrazione sociale, il rispetto verso l’ambiente ma anche l’adattamento ad esso.

La 1^ Festa dello Sport, organizzata dal Comune e dedicata a Pier Cesare Baretti. A dicembre era stata davvero molta l’emozione da parte dei ragazzi, che avevano incontrato al teatro Iris i campioni Stefania Belmondo e Diego Colombari. Ai giovani loro storia ed il loro sogno tenace, l’importanza dello sport e dei suoi valori (articolo https://www.targatocn.it/2022/12/20/amp/argomenti/attualita/articolo/la-forza-di-credere-nei-sogni-alliris-di-dronero-i-campioni-stefania-belmondo-e-diego-colomba.html)

Alla Festa dello Sport, si è aggiunta ora un’altra importante occasione per i ragazzi: la “Giornata Bianca” al Centro Fondo Gelas di Entracque.

Mercoledì 31 gennaio, i ragazzi delle classi 3^ di Dronero e Stroppo, sono partiti presto da scuola, alle ore 8, accompagnati dai loro insegnanti. Una volta arrivati ad Entracque, i ragazzi, divisi in gruppi ed ognuno con il proprio istruttore, hanno preso lezione di sci.

Far conoscere loro una disciplina in ambito naturale, favorire la socializzazione degli alunni in un contesto diverso da quello abituale, stimolarli durante una giornata sportiva che richiede l’utilizzo del corpo in modo consapevole ed efficace senza l’ausilio di strumenti elettronici: sono stati tutti obbiettivi raggiunti. I ragazzi hanno infatti partecipato con grande entusiasmo all’attività.

Verso le 12.30, ritrovandosi tutti alla base delle piste e condividendo insieme il pranzo al sacco, è stato per alunni ed insegnanti un momento di allegra convivialità, di risate e spensieratezza. Alle ore 16.30 il rientro poi nelle scuole.

Stanchi ma felici, i giovani si porteranno dietro il ricordo di una bellissima giornata vissuta.