Mobilità sostenibile: Chiusa di Pesio inaugura due colonnine di ricarica

Sono entrate ufficialmente in funzione le due colonnine di ricarica per auto elettriche installate a Chiusa di Pesio, in via Circonvallazione Vigne, di fronte alle scuole medie.



Le infrastrutture Quick (fino a 22kW), accessibili 24h/24h e 7/7 tramite l'App gratuita disponibile per iOS e Android sono state posizionate a fronte del protocollo di intesa siglato dall’ente con Be Charge che prevede anche quattro stalli verdi dedicati alla ricarica. Tutti gli investimenti e i costi, compresi quelli di manutenzione e allaccio alla rete elettrica, sono completamente a carico della compagnia che si impegna a certificare che l’energia erogata sia green, proveniente da fonti rinnovabili.



“L’intervento, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione per offrire ai cittadini e ai turisti un servizio sempre più richiesto, visto il crescente utilizzo delle auto elettriche, è stato avviato a settembre 2021 e ha subito un iter piuttosto rallentato”, spiega il sindaco Claudio Baudino. “Abbiamo scelto di posizionare le colonnine in prossimità della Circonvallazione, una delle arterie principali, ma al tempo stesso a due passi dal centro, con l’obiettivo di consentire ai fruitori di coniugare il rifornimento con l’accesso ad altri servizi o una visita in paese, per chi viene da fuori”.