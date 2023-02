Mondovì: "Mercati, dopo le sperimentazioni la Giunta progetterà a lungo termine?"

«I mercati di Mondovì, tanto quello cittadino quanto quelli rionali, rivestono un ruolo fondamentale per la comunità: sono rilevanti sia dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale. L'Amministrazione comunale ha un progetto a lungo termine per riqualificarli e rilanciarli?».

Così il consigliere comunale della minoranza di centrodestra, capogruppo Lega, Mauro Gasco. «Stiamo assistendo a una serie di “sperimentazioni”, da parte della Giunta, nell'ambito dei mercati – prosegue Gasco –. Esperimenti partiti con lo spostamento di alcuni banchi in corso Statuto in occasione della Fiera di Primavera; proseguiti con una delibera di Giunta di fine anno in cui si parla di “assetto temporaneo” delle attività commerciali su suolo pubblico; sino all'ultimo provvedimento che riguarda le attività di filiera corta nel mercato rionale dell'Altipiano. Vorremmo sapere se in prospettiva c'è una visione più ampia».

Anche perché il mercato si contestualizza in un tessuto urbano andando a incidere spesso profondamente sulla sua organizzazione e sulla logistica: «A questo proposito, l'assetto attuale del mercato cittadino presenta alcune lacune – aggiunge Gasco –, una su tutte quella che si configura sul ponte Silvestrini il sabato. Il ponte è infatti chiuso al traffico per il posizionamento dei banchi, che attualmente però non sono più di quattro-cinque, con abbondanti spazi vuoti. Il ponte rappresenta un accesso strategico alla città, essendo la prima interfaccia con il centro storico per chi arriva dalla direttrice via Tanaro-via Langhe e quindi autostrada. Il ponte Silvestrini garantisce un comodo accesso al centro di Breo, oltre che all'Altipiano attraverso via Ripe, che attualmente viene fruita percorrendo la scomoda via Rolfi. Ci chiediamo quindi se non sarebbe opportuno prevedere una ricollocazione per le attività oggi presenti, lasciando sgombro il ponte».

I consiglieri di centrodestra Mauro Gasco, Enrico Rosso e Rocco Pulitanò hanno dunque presentato un'interrogazione con la quale chiedono «se l'Amministrazione abbia intenzione di procedere in linea generale ad una revisione del mercato cittadino del sabato e dei mercati rionali, nell'ottica di una sua riqualificazione e di una migliore fruizione da parte del pubblico; se esista una linea progettuale a lungo termine in merito, e quali tempistiche sono previste per la sua attuazione; se nell'immediato futuro, nell'ambito del riassetto dei mercati, sia intenzione dell'Amministrazione comunale lasciare libero il ponte Silvestrini, ricollocando i banchi oggi presenti in altre aree».