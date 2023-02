Proseguono gli interventi di consolidamento idraulico e riqualificazione urbanistica a Mondovì

L’estrema attenzione verso il dissesto idrogeologico e il rischio idraulico, con la precisa volontà di mettere in sicurezza gli angoli della città più fragili ed esposti. In quest’ottica, allora, l’Amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di consolidamento della soglia sul torrente Ellero a valle del ponte nazionale e di ultimazione del consolidamento del muro di sponda di Piazza Ellero, per un totale di spesa pari a € 100.000,00.

In contemporanea si è parimenti proceduto ad affidare alla ICOSE Spa di Paroldo i lavori di completamento della difesa spondale sul torrente Ellero in località Val Ellero. «Con questo affidamento concludiamo un intervento atteso da tempo, finanziato con i fondi del Next Generation EU, e procediamo altresì con la messa in sicurezza di altri due punti strategici del centro cittadino. Continua, dunque, l’azione amministrativa volta alla tutela ambientale e alla prevenzione del rischio meteo-idrogeologico» il commento del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora.

Tra gli obiettivi più sentiti dall’Amministrazione, poi, anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli edifici storici della città. In tal senso sempre negli scorsi giorni è stata approvata una variante al progetto di ricollocazione del fondo librario presso l’ex convento dei Gesuiti di via Vasco. Il probabile trasferimento degli uffici dei Giudici di Pace nell’Antico Palazzo di Città (volto ad evitare una continua promiscuità di utilizzo degli spazi), infatti, non renderà più necessario alcun intervento nei locali in uso al Tribunale di Cuneo, consentendo viceversa un’importante azione di riqualificazione sull’atrio e sulla terrazza. Da qui, dunque, la necessità di aggiornare il progetto originario con un’apposita variante che tenesse appunto conto di tale modificazione progettuale.